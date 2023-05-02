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Тутлис Осип Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тутлис
Имя
Осип
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
28 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
36194. ТУТЛИСЪ, ОСИПЪ ОСИПОВЪ. К. Россіен. у., Сартыникск. в., д. Турумпениковъ, 56 л.; — Ковенск. О. С., 134, 135 и 942 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 10 м. и 20 дн. Исп. 28 Февр. 905.

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