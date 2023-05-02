Шаибеков Ишан-Али
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаибеков
- Имя
- Ишан-Али
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141396. ШАИБЕКОВЪ, ИШАНЪ-АЛИ. Кирг. с. Кутлука, Джаляль-Кудукск. в., Андижан. у., 33 л.; — Ташкентск. С. П., 134, 135 и 1641 У., арест. отд. 4 г. Исп. 30 Сент. 909.
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