Думенко Савва Минов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Думенко
- Имя
- Савва
- Отчество
- Минов
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46612. ДУМЕНКО, САВВА МИНОВЪ. К. Винницк. у., Станиславчикск. в., с. Будъковъ, 41 г.; — Винницк. С. М. С., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Апр. 905.
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