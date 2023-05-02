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Думенко Савва Минов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Думенко
Имя
Савва
Отчество
Минов
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46612. ДУМЕНКО, САВВА МИНОВЪ. К. Винницк. у., Станиславчикск. в., с. Будъковъ, 41 г.; — Винницк. С. М. С., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Апр. 905.

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