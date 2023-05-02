Шепилов Петр Евлампиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шепилов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Евлампиевич
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 370
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13658. Шепилов Петр Евлампиевич, 28 л., Тульск. г., Каменск. р., д. Перевесово-Гусинск. Тульск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 74, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 31 дек. 926.
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