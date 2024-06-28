Атлетов Семен Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Атлетов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44986. АТЛЕТОВЪ, СЕМЕНЪ ЕГОРОВЪ. К. Демянск. у., Семеновск. в., д. Дубровки, 46 л.; — Новгородск. О. С., 2 ч. 1609 и 3 ч. 1610 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 21 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.