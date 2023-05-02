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Фильчаков Петр Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фильчаков
Имя
Петр
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
11 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 305
Источник
Скан
Оригинальная запись
10564. ФИЛЬЧАКОВ ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 25 л., Льговск. у., Вышне-Деревенск. в. Н. С. 4 уч. Льговск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 11/ІѴ—26.

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