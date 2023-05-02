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Григорьев Михаил

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Михаил
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46274. ГРИГОРЬЕВЪ, МИХАИЛЪ. К. Остров. у., Туровецк. в., д. Никитовщины, 64 л.; — Псков. О. С. (въ 7 р.), 1647 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 8 Апр. 905. | 900 90137 1655 У. | 88 86364 170 М. | 96 84437 1653 У. | 85 85212 1647 У. | 92 108629 1655 У. | 83 68380 169 М.

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