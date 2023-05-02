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Аваев Михаил Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аваев
Имя
Михаил
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
25 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44670. АВАЕВЪ 1, МИХАИЛЪ ГРИГОРЬевъ. К. изъ сс.-посел. Тымовск. на о-вѣ Сахалинѣ окр., 44 л., рд. въ г. СПБ.; — М. С. 6 уч. Владивостокск. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Янв. 905.

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