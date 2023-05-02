Аваев Михаил Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аваев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44670. АВАЕВЪ 1, МИХАИЛЪ ГРИГОРЬевъ. К. изъ сс.-посел. Тымовск. на о-вѣ Сахалинѣ окр., 44 л., рд. въ г. СПБ.; — М. С. 6 уч. Владивостокск. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Янв. 905.
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