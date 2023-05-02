Малышев Николай Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 06 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26280. МАЛЫШЕВ, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 32 л. Гр. Ковровск. у., Санниковск. в., д. Красная-Грива; — Н. С. 1 уч. Вязниковск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и 6 м., в т. ч. 1 г. условно, по амн. нак. зам. пр. р. 6 м. Исп. 6 мая 920.
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