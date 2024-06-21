Оглезневь Сидор Садофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оглезневь
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Садофьев
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43664. ОГЛЕЗНЕВЬ, СИДОРЪ САДОФЬевъ. К. Бійск. у., Куяганск. в., с. Таурака, 19 л., рд. Оханск. у., Частинск. в., въ д. Костоватѣ; — Томск. О. С. 134, 135, 1 ч. 140, 149, 6 п. 150, 991 и 1670 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 12 Апр. 907.
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