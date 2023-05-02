Тищенко Арсеий Данилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тищенко
- Имя
- Арсеий
- Отчество
- Данилович
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9360. ТИЩЕНКО АРСЕИЙ ДАНИЛОВИЧ, 18 л., Гомельск. г., Речицк. у., Хойникск. в. д. Дроньки. Гомельск. Губсуд. Ст. 2 ч. 134, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 14/Ѵ—26.
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