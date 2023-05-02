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Шараборнин Тимофей Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шараборнин
Имя
Тимофей
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8137. ШАРАБОРНИН, ТИМОФЕЙ ЕФИМОВИЧ, 51 г. Гр. Наровчатск. у., Свищевск. в., д. Семивражка; - Наровчатск. Н. С. по сложн. делам. Убийство, лиш. св. 2 г. Исп. 4 нояб. 919.

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