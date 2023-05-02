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Володько Франц Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Володько
Имя
Франц
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
45847. ВОЛОДЬКО, ФРАНЦЪ ИЛЬИНЪ (онъ же Харицкій). К. Бѣльск. у., гм. Любенка, д. Корчевка, 15 л., рд. Радин. у., гм. Желизна, въ д. Комаровка; — Гм. С. 2 окр. Радин. у., за кражу, на осн. 11 М., подъ отвѣтств. надз. родител. Исп. 23 Мая 905.

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