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Лишаев Павел Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лишаев
Имя
Павел
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
16 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
25994. ЛИШАЕВ, ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 30 л. Гр. Алексинск. у., Першинск. в., д. Перино; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Москвы. Ограбление, лиш. св. 1½ г. Исп. 16 марта 920.

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