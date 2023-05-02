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Пфейфер Конрад Конрадович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пфейфер
Имя
Конрад
Отчество
Конрадович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
28015. ПФЕЙФЕР, КОНРАД КОНРАДОВИЧ, 35 л. Гр. Ровненск. у., с. Кривального; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Дискредитир. Сов. власти, лиш. св. 5 м. Исп. 22 апр. 920.

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