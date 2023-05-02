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Максимова Екатерина Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимова
Имя
Екатерина
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
26233. МАКСИМОВА, ЕКАТЕРИНА НИКИФОРОВНА, 32 л. Гр. Алексинск. у., Варфоломеевск. в. и с.; — Н. С. Красно-Преснеск. р. Сущевск. отд. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 5 л. Исп. 29 сент. 920.

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