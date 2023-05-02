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Безголовов Андрей Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безголовов
Имя
Андрей
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
129964. безголововъ, Андрей дмитріевъ. К. Кузнецк. у., Тарсминск. в., д. Ново-Абышевой, 32 л.; — Томск. О. С. 22 Апр. 908, 134, 135, 148, 149 и 270 У., арест. отд. 1½ г., а по Выс. повел., ар. 2 н. Исп. 16 Окт. 909.

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