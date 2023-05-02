Гельман Залман Шмуйлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гельман
- Имя
- Залман
- Отчество
- Шмуйлов
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46016. ГЕЛЬМАНЪ, ЗАЛМАНЪ ШМУЙловъ. Мщ. г. Лепеля, 32 л.; — Иркутск. С., П., 134, 135, 263 и 268 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 12 Марта 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.