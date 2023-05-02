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Семенов Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
28614. СЕМЕНОВ, ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 38 л. Гр. Череповецк. у., Ковжск. в. и с.; — Р. В. Т. Балтийско-Маринск. обл. Растрата казен. имущ., лиш. св. 1 г. Исп. 5 сент. 920.

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