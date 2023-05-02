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Будихин Владимир Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будихин
Имя
Владимир
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130381. бУДИХИНЪ, ВЛАДИМІРЪ КУЗЬМИНъ. К. Трубчевск. у., Ировск. в., с. Любожечья, 33 л.; — М. С. 5 уч. Ейск. окр. 15 Сент. 909, 170 М., тюр. 5 м. Исп. 15 Сент. 909.

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