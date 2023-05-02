Будихин Владимир Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будихин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130381. бУДИХИНЪ, ВЛАДИМІРЪ КУЗЬМИНъ. К. Трубчевск. у., Ировск. в., с. Любожечья, 33 л.; — М. С. 5 уч. Ейск. окр. 15 Сент. 909, 170 М., тюр. 5 м. Исп. 15 Сент. 909.
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