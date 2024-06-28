Гаврилов Маркел Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Маркел
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45941. ГАВРИЛОВЪ, МАРКЕЛЪ СЕМЕновъ. К. Аткарск. у., Кологриновско-Слѣпцовск. в., д. Карамышки, 21 г.; — М. С. 7 уч. Саратов. Город. окр. (во 2 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 25 Окт. 904. | 904 21289 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.