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Гаврилов Маркел Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврилов
Имя
Маркел
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
45941. ГАВРИЛОВЪ, МАРКЕЛЪ СЕМЕновъ. К. Аткарск. у., Кологриновско-Слѣпцовск. в., д. Карамышки, 21 г.; — М. С. 7 уч. Саратов. Город. окр. (во 2 р.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 25 Окт. 904. | 904 21289 170 М.

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