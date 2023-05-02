Голубков Павел Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голубков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46151. ГОЛУБКОВЪ, ПАВЕЛЪ ТРОФИмовъ. К. Саратов. г., Кузнецк. у., в. и с. Никольскаго, 51 г.; — Г. С. 2 уч. г. Симбирска, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20, счит. ср. съ 3 Іюня 905,
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