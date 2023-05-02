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Зых Мартын Казимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зых
Имя
Мартын
Отчество
Казимиров
Дата исполнения приговора
31 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
46945. ЗЫХЪ, МАРТЫНЪ КАЗИМІРОВЪ. К. Ленчицк. у., гм. Гостковъ, д. Неръ, 36 л., рд. Турекск. у., въ гм. и д. Новѣшъ; — Варшав. С. П., 2 ч. 1483 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 31 Марта 905.

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