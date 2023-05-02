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Сабо Степан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сабо
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
26 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
28402. САБО, СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. Ростовск. у., Барановск. в., д. Крутцах; — Н. С. 5 р. Ростовск. у. Самогон., лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 22 д. пр. з. Исп. 26 мая 920.

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