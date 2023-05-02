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Блохина Пелагия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блохина
Имя
Пелагия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
13324. БЛОХИНА, ПЕЛАГИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 30 л. Гр. Серпуховск. у., Лопаснинск. в., д. Городище; — Н. С. Сокольническ. р. 3 отд. г. Москвы. Выгон. самог., лиш. св. 5 л. условно.

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