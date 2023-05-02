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Любченко Тимофей Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Любченко
Имя
Тимофей
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
20 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8764. Любченко Тимофей Митрофанович, 35 л., Воронежск. г., г. Богучара. Н. С. 6 уч. Донск. окр. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20 янв. 926.

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