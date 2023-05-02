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Павлов Михаил Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Михаил
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
27415. ПАВЛОВ, МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л. Гр. г. Ямбурга; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 3 окт. 920.

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