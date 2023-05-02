Тимошенков Григорий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимошенков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139930. ТИМОШЕНКОВЪ, ГРИГОРІЙ Григорьевъ. К. Усть-Медвѣдицк. окр., Гуляевск. в., 27 л.; — С. М. С. Усть-Медвѣдицк. окр. 24 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 29 Окт. 909.
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