Ушаков Матвей Иович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушаков
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Иович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10194. УШАКОВ МАТВЕЙ ИОВИЧ, 25 л., Богородицк. у., Товарковск. в., с. Ломовки. Тульск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 8/ѴІ—26.
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