Круч Амалия Давидовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Круч
- Имя
- Амалия
- Отчество
- Давидовна
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16235. КРУЧ, АМАЛИЯ ДАВИДОВНА, 22 л. Гр. Марксштадтск. у., Красноярск. в., с. Звонаревкута; — Н. С. 3 уч. Марксштадск. у. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 14 авг. 920.
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