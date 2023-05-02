Леонович Константин Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонович
- Имя
- Константин
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33106. ЛЕОНОВИЧЪ, КОНСТАНТИНЪ ТИмофеевъ. К. Новогруд. у., Циринск. в., 16 л., рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 10 уч. г. Риги, 16, 169, 8 п. 170 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 73570, тюр. 5 м. Исп. 31 Дек. 904.
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