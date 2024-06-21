Поздняков Алексей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поздняков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 551
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15482. ПОЗДНЯКОВЪ, АЛЕКСѣЙ ВАсильевъ. К. Гжатк. у., Воронцовск. в., д. Привалья, 21 г., рд. въ г. Москвѣ; — Смолен. О. С., 134, 135, 149, 152, 1452, 4 п. 1453 и 2 ч. 1655 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 28 Нояб. 908. | 907 г. Смоленск. О. С., 1 ч, 1655 У., тюр. 8 м. | 906 22545 169 М. | 904 81601 169 М.
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