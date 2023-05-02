Попова Елизавета Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10645. Попова Елизавета Николаевна, 24 л., Коми обл., Устькуломск. у. Н. С. 1 уч. Сысольск. у., Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 26 июля 926.
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