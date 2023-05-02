Булеков Афанасий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булеков
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130408. БУЛЕКОВЪ, АФАНАСІЙ петровъ. Зап. унт.-оф. изъ м. Шацк. у., Борковск. в., с. Вольнаго Ялтунова, 36 л.; — Саратов. С. П., 134, 135, 346 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Авг. 909.
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