Багашев Емельян Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багашев
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129736. БАГАШЕВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ СЕМеновъ. Инород. Карачерскаго рода, Аскизск. инор. упр., Минусин. у., 21 г.; — Иркут. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 29 Авг. 909.
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