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Яговкин Семен Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яговкин
Имя
Семен
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
26 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
30751. ЯГОВКИН, СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ, 25 л. Гр. Глазовск. у., Святицк. в., д. Шишкиной; — Н. С. 1 и уч. Глазовск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 26 марта 920.

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