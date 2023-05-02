Гранцовский Донат Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гранцовский
- Имя
- Донат
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100617. ГРАНЦОВСКІЙ, ДОНАТЪ ЯНОВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Двинск. у., Ликсненск. в., сл. Прида, 38 л.; — Митавск. О. С., 4 п. 134, 135, 149, 152 и 1642 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Нояб. 908 г. (2 ч. 1655 У.— арест. отд. 2½ г.) и приг. отъ 16 Февр. 909 г. (2 ч. 1655 У. — арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 12 Іюня 909. 905 86818 1647 У. | 98 87549 1659 У. | 902 80168 1647 У. | 96 46726 169 М.
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