Лукьянова Ольга Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукьянова
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26070. ЛУКЬЯНОВА, ОЛЬГА ПАВЛОВНА, 24 л. Гр. Бежецк. у., Поречск. в., д. Хорошово; — Н. С. Петроградск. р. 3 отд. г. Петрограда. Укрыват. краден., лиш. св. 6 м., с зач. 20 д. пр. з. Исп. 30 марта 920.
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