Лобанов Егор Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобанов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84314. ЛОБАНОВЪ, ЕГОРЪ МАТВѢЕВЪ, 30 л. К. Кашин. у., в. и с. Васьлискаго; — У. Чл. О. С. по Рыбин. у., 31 Мая 911, 16¹, 169, 8 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. съ зач. 3 м. и 7 дн. предв. заключ. Исп. 31 Мая 911. | 910 77673 170¹ М. | 905 5066 169 М. | 909 53463 172 М. (укрыв.). | 908 51724 177 М. | 99 42248 169 М. | 906 5076 8 285 У.
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