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Бекадзе Гавриил Машуков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бекадзе
Имя
Гавриил
Отчество
Машуков
Дата исполнения приговора
23 июнь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
45184. БЕКАДЗЕ, ГАВРІИЛЪ МАШУКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ под. с., жит. с. Пріюта, Тифлисск. у., 33 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл. (во 2 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 23 Іюня 904 (Вѣр.). | 900 86543 227 У.

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