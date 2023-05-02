Бекадзе Гавриил Машуков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бекадзе
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Машуков
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45184. БЕКАДЗЕ, ГАВРІИЛЪ МАШУКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ под. с., жит. с. Пріюта, Тифлисск. у., 33 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл. (во 2 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 23 Іюня 904 (Вѣр.). | 900 86543 227 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.