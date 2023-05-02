Карпенко Тихон Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпенко
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146875. КАРПЕНКО. ТИХОНЪ ВАСИЛЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., в. и с. Верне-Майзаса, 41 г., рд. Богучар. у., въ в. и с. Новомѣловатсковъ; — Томск. О. С. 8 Іюня 909, 134, 135, 148,152, 2 ч. 294, 1 ч. 296 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 27 Окт. 909. | 28 Нояб. 906 г. М. С. 2 уч. Каинск. у., 169 М. — тюр. 4 м. | 902 74489 1655 У. | 92 22821 170 М. | 95 92985 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.