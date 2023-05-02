Городный Тимофей Титов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Городный
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Титов
- Дата исполнения приговора
- 25 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17911. ГОРОДНЫЙ, ТИМОФЕЙ ТИТОВЪ, 44 л. К. изъ сс. Ачинск. у., в. и с. Балахты, рд. Чернигов. у., Слабинск. в., въ д. Жеведяхъ; — М. С. 3 уч. Ачинск. у., 25 Окт. 910, 172 М. (укрыв.,), тюр. 1½ м. Исп. 25 Окт. 910. 6 Марта 902 г. Ачинск. Полицейск. Упр., за кражу, тюр. 6 м. | 99 91964 1642 У.
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