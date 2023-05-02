Бочаров Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бочаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130292. БОЧАРОВЪ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ. К. Тамбов. у., в. и с. Каріана, 28 л.; — Саратов. С. П., 134, 135, 152, 1 ч. 341, 1 ч. 317 и 2 ч. 354 У., по сов. съ приг. Тамбов. О. С. отъ 10 Нояб. 908 г. (341 и 347 У.—крѣп. 3 м.) и сей Пал. отъ 7 Нояб. 908 г. (377 и 378 У.—тюр. 4 м.), крѣп. 4 м. Исп. 4 Іюня 909.
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