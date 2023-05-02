Борисенко Федор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисенко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130230. БОРИСЕНКО, ФЕДОРЪ ФЕдоровъ. К. Суджанск. у., Большесолдатченск. в., д. Бардаковки, 23 л.; — Курск. О. С. 9 Окт. 908, 149, 152 и 271 У., тюр. 8 м. Исп. 17 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 78998.
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