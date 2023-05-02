Павловский Франц-Иосиф Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павловский
- Имя
- Франц-Иосиф
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 528
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14850. павловскій, францъ-іосифъ Францевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Пултуск. у., гм. и д. Сомянка, 28 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. О. С., 114, 134, 135, 13, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 31 Окт. 908. | 907 67622 1655 У. | 97 37657 1655 У. | 904 16612 1647 У. | 96 61752 169 М. | 901 76325 1647 у. | 96 43471 172 М. | 99 5420 1637 У. | 96 12365 169 М. | 98 45161 1655 У.
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