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Забелин Иван Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Забелин
Имя
Иван
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
12 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
46784. ЗАБѢЛИНЪ, ИВАНЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Ишимск. у., Готопутовск. в., 27 л.; — М. С. 1 уч. Олекмин. золотопромышл. раіона, 2 п. 2 ч. 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 12 Марта 905.

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