Забелин Иван Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Забелин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46784. ЗАБѢЛИНЪ, ИВАНЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Ишимск. у., Готопутовск. в., 27 л.; — М. С. 1 уч. Олекмин. золотопромышл. раіона, 2 п. 2 ч. 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 12 Марта 905.
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