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Бржезинская Марианна Юзефова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бржезинская
Имя
Марианна
Отчество
Юзефова
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45418. БРЖЕЗИНСКАЯ, МАРІАННА ЮЗЕфова. К. Кольск. у., гм. Піотрковице, д. Глембоцке, 20 л., рд. Нешав. у., гм. Рушковъ, въ д. Касицка; — М. С. г. Конина (во 2 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 13 Мая 905.

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