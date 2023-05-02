Бржезинская Марианна Юзефова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бржезинская
- Имя
- Марианна
- Отчество
- Юзефова
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45418. БРЖЕЗИНСКАЯ, МАРІАННА ЮЗЕфова. К. Кольск. у., гм. Піотрковице, д. Глембоцке, 20 л., рд. Нешав. у., гм. Рушковъ, въ д. Касицка; — М. С. г. Конина (во 2 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 13 Мая 905.
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