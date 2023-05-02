Сунцов Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сунцов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8866. СУНЦОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 21 г., Вотск. обл., Глазовск. у., Ежевск. в., д. Киченовской. Н. С. 3 уч. Глазовск. у. Ст. 91, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 20/ІХ—26.
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