Жуковский Федор Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуковский
- Имя
- Федор
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46766. ЖУКОВСКІЙ, ФЕДОРЪ НИКОЛАевъ. Мщ. г. Нижнедѣвицка, 31 г.; — Воронеж. О. С. (въ 3 р.), 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 31 Мая 905. | 902 86950 169 М. | 95 77394 169 М.
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