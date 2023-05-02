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Дюсенев Джюмаша

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дюсенев
Имя
Джюмаша
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46631. ДЮСЕНЕВЪ, ДЖЮМАША. Кирг. аула № 5, Чингирлауск. в., Уральск. у., 27 л., рд. т. же у., Иртецкой ст., въ пос. Болдыревскомъ; — Самарск. О. С., 169 и 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 7 Іюня 905.

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